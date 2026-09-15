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В Москве 450 тысяч женщин прошли анализ на АМГ по проекту «Стану мамой»

В Москве 450 тысяч женщин прошли анализ на АМГ по проекту «Стану мамой»

За два года 450 тыс. москвичек прошли исследование на антимюллеров гормон в рамках проекта «Стану мамой».

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