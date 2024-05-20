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Юрий Алексеев. Новая национальная экономика выведет Россию на передовые рубежи

Юрий Алексеев. Новая национальная экономика выведет Россию на передовые рубежи

Структура нового правительства и распределение ролей в нем озадачило многих аналитиков. Никаких сюрпризов относительно персон нового состава правительства, как и следовало ожидать, не последовало, если не считать неожиданное назначение на должность министра обороны человека штатского, известного экономиста, разработчика стратегии суверенного развития страны и отличающегося, как утверждают его коллеги, неподкупностью и честностью.

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