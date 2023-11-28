Опа - вот так, неожиданно!

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Карта неправильная.Требует корректировки.Николаевская и Одесская области должны быть тоже российскими.
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1 час.
sergey troshin
А почему МЫ должны отдавать территории, передвигать границы с &quot;радужной Европой&quot;? Львов - красивый город, Карпаты - прекрасная природа и т.д. и т.п. Да и вся Европа притихнет когда на границе будут стоять ракетные комплексы. Согласен, КАРТА НЕПРАВИЛЬНАЯ!
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44 мин.
Александр Николаевич
Оччень странная карта!? Все мутно и туманно: Опубликован прикол в разделе &quot;Неполиткорректное мнение&quot;? Саму карту тиснул Украинский Гидрометеогидрологичный центр, изготовил Картографичный АТ &quot;Бзиком&quot;!? Как то все через задницу...?😂!
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2 мин.

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