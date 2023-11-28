Опа - вот так, неожиданно!

sergey troshin

А почему МЫ должны отдавать территории, передвигать границы с "радужной Европой"? Львов - красивый город, Карпаты - прекрасная природа и т.д. и т.п. Да и вся Европа притихнет когда на границе будут стоять ракетные комплексы. Согласен, КАРТА НЕПРАВИЛЬНАЯ!