Центральную часть Украины ожидает резкое ухудшение погодных условий. Метеорологи прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду, гололед и снежные заносы.
Опа - вот так, неожиданно!
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Карта неправильная.Требует корректировки.Николаевская и Одесская области должны быть тоже российскими.
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1 час.
sergey troshin
А почему МЫ должны отдавать территории, передвигать границы с "радужной Европой"? Львов - красивый город, Карпаты - прекрасная природа и т.д. и т.п. Да и вся Европа притихнет когда на границе будут стоять ракетные комплексы. Согласен, КАРТА НЕПРАВИЛЬНАЯ!
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44 мин.
Александр Николаевич
Оччень странная карта!? Все мутно и туманно: Опубликован прикол в разделе "Неполиткорректное мнение"? Саму карту тиснул Украинский Гидрометеогидрологичный центр, изготовил Картографичный АТ "Бзиком"!? Как то все через задницу...?😂!
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2 мин.
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