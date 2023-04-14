Пиротехники и отряды спасателей прибыли в Донбасс на трехмесячное разминирование объектов

В Донбасс приехали пиротехники и специализированный отряд главка МЧС России по Севастополю. Спасатели будут разминировать регион на протяжении трех месяцев, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
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