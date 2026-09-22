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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт о возможном сокращении игрового времени: «Команда сильнее со мной на площадке»

Кевин Дюрэнт не планирует снижать свою игровую нагрузку в 19-м сезоне в НБА . На медиа-дне « Хьюстона » баскетболиста спросили о словах генерального менеджера Рафаэля Стоуна и главного тренера Име Удоки, которые допускали сокращение его игрового времени в отдельных матчах.

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