Венгрия получила европейские деньги

Венгрия получила от Евросоюза еще около 30 млрд форинтов (более €75 млн), которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта соблюдения принципа верховенства права.
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