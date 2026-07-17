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В деревне Федурново начали ремонт плотины на реке Черной

В деревне Федурново начали ремонт плотины на реке Черной

В деревне Федурново городского округа Балашиха стартовали работы по ремонту плотины на реке Черной. Это гидротехническое сооружение четвертого класса ввели в эксплуатацию в 1980 году, его нормативный срок службы — пятьдесят лет.

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