Apple не выплатила «Лаборатории Касперского» миллион долларов. За найденную уязвимость в iPhone

Корпорация Apple отказывается выплачивать «Лаборатории Касперского» вознаграждение за обнаруженные в 2023 году критические уязвимости в iOSКак сообщает RTVI, найденные «Лабораторией Касперского» уязвимости позволяют злоумышленниками внедрить шпионский модуль на любой iPhone.
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