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Царьград

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Из России выдворят 11 пойманных в Новосибирске мигрантов

Из России выдворят 11 пойманных в Новосибирске мигрантов

Граждане Таджикистана и Узбекистана нарушили режим пребывания в стране. Большинство из них работали на Хилокском рынке.

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Амара Карпова
Капля в море😱
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