Российский фондовый рынок перешел к росту

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) перешел к росту на утренней торговой сессии, поднимаясь на момент написания материала на 0,82 процента, до 3037,94 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
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