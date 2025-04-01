Российский фондовый рынок перешел к росту

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Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) перешел к росту на утренней торговой сессии, поднимаясь на момент написания материала на 0,82 процента, до 3037,94 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.