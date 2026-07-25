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Царьград

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Токаев: Завершаются работы на месте первой АЭС Казахстана

Токаев: Завершаются работы на месте первой АЭС Казахстана

Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении полевых работ на месте строительства первой атомной электростанции Казахстана в районе озера Балхаш.

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