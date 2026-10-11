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Царьград

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"Похороны во вторник": Лиана Турецкая раскрыла, где похоронят её отца

"Похороны во вторник": Лиана Турецкая раскрыла, где похоронят её отца

Жена Михаила Турецкого сообщила, что ее отца похоронят не в России.Отец жены народного артиста России Михаила Турецкого скончался 8 октября в возрасте 75 лет.

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