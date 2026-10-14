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Флик стал рекордсменом «Барселоны» по проценту побед среди тренеров клуба, у которых 10 матчей и более

Флик стал рекордсменом «Барселоны» по проценту побед среди тренеров клуба, у которых 10 матчей и более

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик вышел на первое место в истории каталонского клуба по проценту побед среди тренеров, проведших не менее 10 матчей.

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