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«Кинул своих пациентов!» Слава накинулась на сбежавшего Хайдарова

<!– .hd_switch, #playerjs_video_id_7106936087385774760_control_hd_switch_bg { border: solid 1px gray !important; opacity: 1 !important; background: none !important; padding: 4px !important; } –> Некоторое время назад певица Слава пожаловалась на неудачную пластику, сделанную хирургом Тимуром Хайдаровым.

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