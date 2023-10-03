«Кинул своих пациентов!» Слава накинулась на сбежавшего Хайдарова

<!– .hd_switch, #playerjs_video_id_7106936087385774760_control_hd_switch_bg { border: solid 1px gray !important; opacity: 1 !important; background: none !important; padding: 4px !important; } –> Некоторое время назад певица Слава пожаловалась на неудачную пластику, сделанную хирургом Тимуром Хайдаровым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии