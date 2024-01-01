Петр Лучинский: "Как верный посетитель портала Noi.md, я искренне поздравляю вас с новогодними праздниками»

Бывший президент Республики Молдова обратился с поздравлением к читателям Noi.md. "Приближаются зимние праздники, прошел еще один год, каждый раз мы подводим итоги, и я рад, что я, как верный посетитель портала Noi.
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