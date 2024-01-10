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Проучить Россию: президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе

Проучить Россию: президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе

Проучить Россию: президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе Ирэн ОрлонскаяПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил на шведской конференции «Общество и оборона» с заявлением о возможности победить Россию при условии солидарности.

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