Проучить Россию: президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе Ирэн ОрлонскаяПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил на шведской конференции «Общество и оборона» с заявлением о возможности победить Россию при условии солидарности.
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