Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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КНДР обвинила США, Корею и Япония в создании «азиатского НАТО»

КНДР обвинила США, Корею и Япония в создании «азиатского НАТО»

Северокорейские власти обвинили США в создании «азиатской НАТО». В МИД КНДР сделали заявление о том, что США, Южная Корея и Япония проводят совместные учения «Эра свободы» у берегов Корейского полуострова, тем самым дестабилизируя ситуацию с безопасностью в регионе, сообщается на сайте ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

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