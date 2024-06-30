КНДР обвинила США, Корею и Япония в создании «азиатского НАТО»

Северокорейские власти обвинили США в создании «азиатской НАТО». В МИД КНДР сделали заявление о том, что США, Южная Корея и Япония проводят совместные учения «Эра свободы» у берегов Корейского полуострова, тем самым дестабилизируя ситуацию с безопасностью в регионе, сообщается на сайте ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).