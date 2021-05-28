Нарушителей ПДД в регионах стали выявлять с помощью мобильного приложения

Инспекторы российской Госавтоинспекции стали выявлять в нескольких регионах нарушителей правил дорожного движения (ПДД) с помощью специального программного комплекса, внедренного в систему автоматической фиксации, а также мобильного приложения.
Инспекторы российской Госавтоинспекции стали выявлять в нескольких регионах нарушителей правил дорожного движения (ПДД) с помощью специального программного комплекса, внедренного в систему автоматической фиксации, а также мобильного приложения.
Свежие комментарии