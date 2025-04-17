Накануне аварии на ЧАЭС: тот самый — роковой реактор РБМК

Про аварию на ЧАЭС много написано, но про ее предысторию недостаточно. Почему СССР не ограничился надежным блоком ВВЭР, а построил реакторы РБМК, использовавшиеся для производства оружейного плутония? Этот выбор оказался слабым звеном всего государства в целом.