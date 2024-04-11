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Националисты из 3-й ОШБр ВСУ отказались выполнять приказ Сырского о переброске под Часов Яр

Националисты из 3-й ОШБр ВСУ отказались выполнять приказ Сырского о переброске под Часов Яр

Украинские националисты из 3-й отдельной штурмовой бригады, созданной на базе нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), отказались отправляться под Часов Яр для удержания фронта.

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