“Зарабатывают прощение”: сколько денег потратил Дима Билан на помощь жителям Донецка Донецке

Дима Билан поехал в Донбасс для поддержки жителей ДНР и участников спецоперации на Украине. Он был приглашен после своего участия в обсуждаемой “голой” вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в клубе “Мутабор”.
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