TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Vlasov
    Наверное по своему опыту знает, где сейчас тот "Парк Горького"? Прошел как глисты у детей.Алексей Белов лид...
  • Иван Ермошин
    Те кто говорят что не знают Белова и Парк Горького, просто не слушали нормальной музыки, либо притворяются. Ваше выск...Алексей Белов лид...
  • Людмила Абрамова
    Фадеев молодец“Мог просто воспо...

“Зарабатывают прощение”: сколько денег потратил Дима Билан на помощь жителям Донецка Донецке

“Зарабатывают прощение”: сколько денег потратил Дима Билан на помощь жителям Донецка Донецке

Дима Билан поехал в Донбасс для поддержки жителей ДНР и участников спецоперации на Украине. Он был приглашен после своего участия в обсуждаемой “голой” вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в клубе “Мутабор”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Абрамова
хватит о Билане гадости писать, он помогал и за долго до этой вечеринке в отличие от других, г-н  Руденко, пусть напишет чем он помог, или только пасквили писать может??
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх