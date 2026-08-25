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Несекретные материалы

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Энергетическая зависимость Парижа: чем Франция платит Москве вопреки риторике Макрона

Энергетическая зависимость Парижа: чем Франция платит Москве вопреки риторике Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает демонстрировать неприкрытую русофобию. Его пребывание на этом посту закончится через 9 месяцев, однако он рассчитывает вернуться в «большую политику» к 2032 году.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
В России похоже тоже чиновники сидят на крючке французских предпринимателей если завозят от них на сотни миллионов евро всякого пойла и лягушек. Безобразие и идиотизм.
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4 н.
Юрий Астахов
У руководителей, санкционировавших закупки у французов вина мозги есть? Или коррумпированы до упора? Гнать вшею эту мразь!!!
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4 н.