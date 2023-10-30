Вице-президент Харрис: США не намерены отправлять войска в Израиль или Газу

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что Вашингтон не намерен отправлять войска в Израиль или сектор Газа, комментируя возможность вовлечения вооруженных сил страны в конфликт на Ближнем Востоке.
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