Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Турецкое гостеприимство - двух русских туристок избили в аэропорту Антальи, вырвали ногти и посадили в КПЗ

Турецкое гостеприимство - двух русских туристок избили в аэропорту Антальи, вырвали ногти и посадили в КПЗ

Очередным доказательством того, что проводить отпуск желательно в своей стране, а не болтаться по миру в поисках приключений на свою пятую точку, может служить история двух женщин, которые застряли в Турции.

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Комментарии
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Андрей
две дуры пьяные рожи свои повезли в Турцию
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15 час.

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