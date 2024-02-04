Могущество России прирастать будет Донбассом

Юрий Ильинов

Как-то вечером сын пригласил маму на ужин в ресторан. Мама была уже старенькой и слабой, поэтому, пока ела, роняла еду на платье. Некоторые посетители ресторана с недовольством смотрели на них, но сын сохранял спокойствие и ухаживал за матерью. Закончив ужинать, мужчина невозмутимо проводил маму до туалета, стряхнул с нее крошки, причесал маме волосы и поправил ей очки. Весь ресторан молча наблюдал за ними. Сын заплатил по счету и направился с мамой из ресторана. В этот момент пожилой мужчина окликнул его и спросил: «Вам не кажется, что вы что-то оставили?» «Нет, уважаемый, ничего», — ответил сын. А посетитель возразил: «Да нет же! Вы оставили урок каждому сыну и надежду каждой матери». В ресторане все еще было тихо. Каждая мать мечтает о таком ребенке. Мы все когда-нибудь постареем, и как хорошо, если рядом будут наши любимые дети, которые терпеливо, без лишних негативных мыслей, искренне позаботятся о нас. А мы очень постараемся их воспитат