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Банки стали поднимать ставки до 100% по ипотечным продуктам

Банки стали поднимать ставки до 100% по ипотечным продуктам

В условиях высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла. Из-за этого они начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

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