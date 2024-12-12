Банки стали поднимать ставки до 100% по ипотечным продуктам

В условиях высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла. Из-за этого они начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.
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