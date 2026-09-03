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Бизнес журнал. Урал

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Огурцы подорожали на 6,5%: как изменились цены на продукты в Свердловской области за неделю

Огурцы подорожали на 6,5%: как изменились цены на продукты в Свердловской области за неделю

За неделю сильнее всего подорожали огурцы — на 6,54%, при этом капуста, морковь, яблоки, свёкла, картофель и пшено подешевели.

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