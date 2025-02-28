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Би-Би-Си под давлением отменила показ фильма о палестинских детях

Би-Би-Си под давлением отменила показ фильма о палестинских детях

Защитники прав палестинцев решительно осудили Би-Би-Си за извинения по поводу документального фильма «Газа: как выжить в зоне военных действий», который теперь удален с онлайн-платформы iPlayer, 28 февраля сообщает The New Arab.

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