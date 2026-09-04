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Оценка Boring Company Илона Маска достигла $20 млрд в новом раунде

Оценка Boring Company Илона Маска достигла $20 млрд в новом раунде

Tunneling-стартап Илона Маска, Boring Company, завершил инвестиционный раунд, по итогам которого оценка компании составила около $20 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

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