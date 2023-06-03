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Скандал на Алтае: экс-депутат насиловал ребенка, какое наказание он понесет

Скандал на Алтае: экс-депутат насиловал ребенка, какое наказание он понесет

Скандал на Алтае: экс-депутат насиловал ребенка, какое наказание он понесет Елена ГалицкаяВ Барнауле вынесен приговор бывшему депутату Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай, в котором его признали виновным в изнасиловании ребенка.

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