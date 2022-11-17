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Журналистка Оуэнс упрекнула «грязного актера» Зеленского за попытку обмануть общественность

Журналистка Оуэнс упрекнула «грязного актера» Зеленского за попытку обмануть общественность

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно попытался ввести в заблуждение общественность. Об этом сообщила журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.

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