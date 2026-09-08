Эксперт исключил версию побега семьи Усольцевых на вертолете

Версия о побеге семьи Усольцевых на вертолете была рассмотрена и исключена экспертами. Заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова отметила, что вылет вертолета в районе Партизанского района Красноярского края, где пропала семья, не мог остаться незамеченным местными жителями из-за редкости полетов и громкого звука взлета.