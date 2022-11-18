70% россиян высказались за праздничное оформление городов

За проведение новогодних елок на фоне спецоперации выступили 96% опрошенных россиян. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в условиях проведения спецоперации на Украине за проведение детских праздников и новогодних елок выступили 96% респондентов.
За проведение новогодних елок на фоне спецоперации выступили 96% опрошенных россиян. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в условиях проведения спецоперации на Украине за проведение детских праздников и новогодних елок выступили 96% респондентов.
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