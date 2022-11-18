Daily Moscow

137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    Опущен наш рубль ниже плинтуса,вот радость то набиулиной и силуаносуЦентробанк опубли...
  • Марат Гималутдинов
    Ему бы кисточки на верхушках ушей очень пошли...Немцы разозлились...
  • Лидия Санникова
    Чем не довольны? Всем известно, суд в Гааге лживая организация. Ничего общего с законом не имеет.МИД Нидерландов в...

70% россиян высказались за праздничное оформление городов

70% россиян высказались за праздничное оформление городов

За проведение новогодних елок на фоне спецоперации выступили 96% опрошенных россиян. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в условиях проведения спецоперации на Украине за проведение детских праздников и новогодних елок выступили 96% респондентов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх