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Быстрый тест на деменцию: сможете найти 5 отличий за 10 секунд?

Быстрый тест на деменцию: сможете найти 5 отличий за 10 секунд?

Для тех, кто много времени проводит за компьютером фото: Shutterstock/Fotodom.ruВы знали, что если вы проводите за компьютером более девяти часов в день, вы подвергаете себя риску развития деменции? Недавние исследования показали, что он увеличивается на 60 процентов! Чтобы понять, что вы уже засиделись и пора сделать перерыв, пройдите наш тест.

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