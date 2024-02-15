Быстрый тест на деменцию: сможете найти 5 отличий за 10 секунд?

Для тех, кто много времени проводит за компьютером фото: Shutterstock/Fotodom.ruВы знали, что если вы проводите за компьютером более девяти часов в день, вы подвергаете себя риску развития деменции? Недавние исследования показали, что он увеличивается на 60 процентов! Чтобы понять, что вы уже засиделись и пора сделать перерыв, пройдите наш тест.