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На «Ман Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию из-за возможного нарушения правил ЕС об иностранных субсидиях

На «Ман Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию из-за возможного нарушения правил ЕС об иностранных субсидиях

Несколько разных источников обратились в Еврокомиссию с просьбой проверить оба клуба АПЛ на соответствие новым правилам Европейского союза об иностранных субсидиях.

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