Адвокат Лерчек сообщил, что она выплатила 500 млн руб и погасила долг

ТАСС/Максим Григорьев Адвокат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Константин Третьяков сообщил, что она и ее муж Артем Чекалин выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей, чем погасили долг перед государством.