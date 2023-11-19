Адвокат Лерчек сообщил, что она выплатила 500 млн руб и погасила долг

ТАСС/Максим Григорьев Адвокат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Константин Третьяков сообщил, что она и ее муж Артем Чекалин выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей, чем погасили долг перед государством.
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