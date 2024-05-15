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Калужские новости

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В калужских вузах исчезнет понятие «бакалавр»

В калужских вузах исчезнет понятие «бакалавр»

К 2025 году понятие «бакалавр» исчезнет из системы высшего образования в России. Об этом заявил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий ФальковК 2025 году понятие «бакалавр» исчезнет из системы высшего образования в России.

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