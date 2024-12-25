Сыгран восьмой тур чемпионата Забайкальского края по шахматам

Во главе турнирной таблицы в чемпионате Забайкальского края по шахматам среди мужчин и женщин в Чите остается Эрдэм Батожаргалов после восьмого тура 25 декабря, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.