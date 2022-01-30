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Как выбрать недорогую мебель и не испортить интерьер: дизайнер раскрыла 7 секретов удачной покупки

Как выбрать недорогую мебель и не испортить интерьер: дизайнер раскрыла 7 секретов удачной покупки

Когда все черновые работы завершены, наступает приятный этап выбора мебели. Но что делать, если денег на то, чтобы обставить квартиру, осталось совсем немного? В таком случае необходимо как-то соблюсти баланс между внешним видом, качеством и ценой.

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