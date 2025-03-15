Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Честнодумов
    Самовыгул давно необходимо прировнять к уголовной ответственности, а животных, нанесших урон усыплять!Бурматов предложи...
  • Eduard
    США ихбросили,так они к Кита ластятся,лицемеры!Ожидания Евросоюз...
  • МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
    Еще одна выплата для замоташек, которые обосранные кучей детей никогда не работали, а россиянки как правило все работ...Госдума обсудит п...

Пленные или мёртвые. Час X для ВСУ в Курской области наступит в понедельник

Пленные или мёртвые. Час X для ВСУ в Курской области наступит в понедельник

Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил пощадить разгромленные части ВСУ, остающиеся в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Нехер никого брать в плен! После всего содеянного только одно - СМЕРТЬ! Чтобы потом боялись, бежали хоть в Антарктиду, но не попадали на ЛБС.....
Ответить
23 час.
наверх