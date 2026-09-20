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ИА Регнум

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Памфилова сообщила, что проголосовала на выборах дистанционно

Памфилова сообщила, что проголосовала на выборах дистанционно

Глава ЦИК Элла Памфилова 20 сентября сообщила, что проголосовала на выборах в Госдуму дистанционно. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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