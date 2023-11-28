Директор косулинского молокозавода уехал от долгов компании в зону спецоперации

Директор уральского ООО "Косулинское многопрофильное предприятие" Дмитрий Белый, попавший в скандал из-за задержек при выплате заработных плат сотрудникам, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
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