Госдума разработает новый закон о местном самоуправлении

Председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников 2 ноября на заседании «Депутатской вертикали» в Екатеринбурге анонсировал разработку проекта нового закона о местном самоуправлении – в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.
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