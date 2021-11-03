Госдума разработает новый закон о местном самоуправлении

Председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников 2 ноября на заседании «Депутатской вертикали» в Екатеринбурге анонсировал разработку проекта нового закона о местном самоуправлении – в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.