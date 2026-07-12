В СК РФ возбудили дело по факту атаки ВСУ на остановку в Энергодаре

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки БПЛА ВСУ на остановку в Энергодаре Запорожской области, из-за которой погибла женщина, еще четыре человека пострадали.
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