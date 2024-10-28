Поплавская обвинила Леди Гагу в воровстве песни у "Красной Шапочки"

Поплавская предоставила видеодоказательство того, что Леди Гага украла у неё песню.Красная шапочка советского кино актриса Яна Поплавская обратила внимание на новую песню американской исполнительницы Леди Гаги, которая называется Disease.
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