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Царьград

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Поплавская обвинила Леди Гагу в воровстве песни у "Красной Шапочки"

Поплавская обвинила Леди Гагу в воровстве песни у "Красной Шапочки"

Поплавская предоставила видеодоказательство того, что Леди Гага украла у неё песню.Красная шапочка советского кино актриса Яна Поплавская обратила внимание на новую песню американской исполнительницы Леди Гаги, которая называется Disease.

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