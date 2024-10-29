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Закон, порядок, государство

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Сожители из Красноярска уличены полицейскими в незаконном получении соцвыплат на сумму 700 тыс. рублей

Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское» поступила оперативная информация о том, что гражданские супруги незаконным способом получили социальные выплаты на общую сумму 700 тысяч рублей.

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