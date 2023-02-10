ВС смягчил ответственность за продажу подделок

В России смягчили ответственность за продажу подделок. В рамках дела о контрафактных очках Chanel и Dior Верховный суд РФ признал, что за недорогие подделки нельзя взыскать убытки в пользу правообладателя по стоимости оригинальной продукции.
В России смягчили ответственность за продажу подделок. В рамках дела о контрафактных очках Chanel и Dior Верховный суд РФ признал, что за недорогие подделки нельзя взыскать убытки в пользу правообладателя по стоимости оригинальной продукции.
Свежие комментарии