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ВС смягчил ответственность за продажу подделок

В России смягчили ответственность за продажу подделок. В рамках дела о контрафактных очках Chanel и Dior Верховный суд РФ признал, что за недорогие подделки нельзя взыскать убытки в пользу правообладателя по стоимости оригинальной продукции.

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