В Петербурге утвердили список самых значимых спортивных мероприятий этого года

В список внесены 30 событий, 8 из них – международные, а 22 – всероссийские и региональные. В числе наиболее заметных: • старты на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга, • легкоатлетическая Звездная эстафета, посвященная Дню Победы, • марафон "Белые ночи", • старейший в России 97-й пробег "Пушкин – Санкт-Петербург", • всероссийские соревнования по плаванию "Веселый дельфин", • соревнования по дзюдо на Кубок Анатолия Рахлина.