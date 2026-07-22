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Георгий Меркулов: «От контактов с «Ак Барсом» осталось хорошее впечатление, было видно, что клуб действительно заинтересован. Но в итоге я решил идти в «Колорадо»

Нападающий Георгий Меркулов рассказал о переговорах с «Ак Барсом». 21 июля «Колорадо» объявил о подписании двустороннего контракта с 25-летним россиянином.

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