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РИА Новости: российский морпех уничтожил дрон ВСУ с надписью на крыле не сбивать

РИА Новости: российский морпех уничтожил дрон ВСУ с надписью на крыле не сбивать

Российский морпех с позывным «Лада» рассказал РИА Новости, как сбил в зоне специальной военной операции (СВО) украинский разведывательный дрон «Лелека» с необычной просьбой на крыле.

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